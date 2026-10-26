¿Cuándo Hay Puente en Noviembre 2026? Fechas Exactas de Feriados y Descansos Obligatorios

A pocos días de que inicie el mes, niños y adultos ya consultan el calendario en busca de los puentes y feriados. Y en N+ te decimos cuántos días de descanso obligatorio habrá en noviembre 2026 y para quiénes aplica.

La buena noticia es que a diferencia de octubre, la Ley Federal del Trabajo (LFT) sí contempla un descanso obligatorio en noviembre y en caso de que te toque laborar ese día, tu patrón deberá darte salario triple.

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¿Cuándo hay puente en noviembre de 2026? Fechas exactas

El calendario de noviembre otorgará varios días de descanso, la cantidad dependerá de quién los consulte; mientras los trabajadores tendrán sólo un festivo, los alumnos gozarán por lo menos de tres días de descanso obligatorio.

La LFT contempla el 16 de noviembre de 2026 como día festivo con motivo del Día de la Revolución Mexicana (20 de noviembre), por lo que otorga a los trabajadores dicho lunes como descanso obligatorio.

Mientras que los alumnos de educación básica inscritos en escuelas públicas y privadas afiliadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) gozarán en total de tres días de asueto.

2 de noviembre por Día de Muertos.

16 de noviembre por el Día de la Revolución Mexicana.

27 de noviembre por Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

De hecho, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán 4 días consecutivos de descanso por Día de Muertos, toda vez que el viernes 29 tendrá lugar la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

¿El 2 de noviembre es feriado oficial por Día de Muertos?

Pese a que el Día de Muertos es una festividad muy importante para los mexicanos, el 2 de noviembre no es feriado oficial. Es decir que no está contemplada por la Ley Federal del Trabajo como descanso obligatorio.

Por lo que los trabajadores deberán presentarse a laborar de manera habitual. Los únicos que gozarán de día de asueto son los maestros y directivos de la Secretaría de Educación Pública.

El Calendario SEP sí contempla este día como descanso obligatorio para docentes de preescolar, primaria y secundaria.

¿Cómo se paga el puente del Día de la Revolución Mexicana?

Tal como te adelantamos, los trabajadores que laboren el lunes 16 de noviembre de 2026 tendrán derecho a recibir un salario triple por su jornada laboral, toda vez que se trata de un día de descanso obligatorio contemplado por la Ley.

Recuerda que por iniciativa del Gobierno de México, los días feriados se recorren al lunes inmediato anterior, de modo que el feriado por el 20 de Noviembre, Día de la Revolución Mexicana, se recorre al lunes 16.