Sociedad

¿Cuándo Hay Puente en Noviembre 2026? Fechas Exactas de Feriados y Descansos Obligatorios

Niños y adultos gozarán de por lo menos un día de descanso extra al mes, conoce las fechas exactas y para quiénes aplican.

Personas en bici en Reforma.Si estás planeando una escapada de fin de semana, conoce qué días de noviembre hay puente para que puedas planear con familia, amigos o pareja. Foto: Cuartoscuro.
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