¿Cuándo Es el Puente de Noviembre 2026 y Cuántos Días Durará? Festivo Oficial y Descanso Escolar

El próximo mes de noviembre traerá buenas noticias para niños, adolescentes y adultos en México. Tanto alumnos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), como trabajadores en activo gozarán de días de descanso obligatorio.

Para que puedas organizar con tiempo las escapadas familiares, con amigos o pareja, en N+ te compartimos las fechas específicas de los puentes de noviembre y cuántos días durarán.

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¿Cuántos puentes tendrá noviembre de 2026 y quiénes los gozarán?

La respuesta depende de si se es trabajador o alumno, toda vez que el primer grupo disfrutará solamente de un puente en noviembre, mientras que los estudiantes de Educación Básica gozarán de tres oportunidades distintas para descansar.

Los puentes de noviembre para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria serán tres: por Día de Muertos, por la conmemoración del la Revolución Mexicana y por la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

En tanto que estudiantes de Educación Media Superior y Superior deberán revisar en sus respectivos calendarios escolares si se otorgará el puente de Día de Muertos, o sólo tendrán el asueto del 20 de noviembre.

Los trabajadores del sector público y privado gozarán de un único puente por la conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana.

¿Cuándo es el puente de Día de Muertos y cuánto durará?

Este descanso que sólo tendrán los alumnos de escuelas de Educación Básica inscritas en la SEP iniciará el 30 de octubre de 2026, (día de la Junta de Consejo Técnico Escolar de dicho mes) y se extenderá por 4 días.

Es decir que los alumnos descansarán el viernes 30 y sábado 31 de octubre, así como el domingo 1 y lunes 2 de noviembre. Y se incorporarán a las aulas hasta el martes 3.

Fechas que coinciden con la celebración de Día de Muertos en México, por lo que en una nota previa ya te adelantamos cuándo se pone la ofrenda.

¿En qué días cae el puente del 20 de Noviembre y cuánto durará?

Este descanso obligatorio con motivo de la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana se recorrerá al lunes 16 de noviembre, es decir que serán tres días de asueto: sábado 14, domingo 15 y lunes 16.

Este puente lo disfrutarán tanto alumnos como papás, toda vez que el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece el tercer lunes de noviembre como día de descanso obligatorio en México.

¿Cuándo es el tercer puente de noviembre y para quiénes aplica?

Tal como te adelantamos, el tercer y último puente del mes iniciará el 27 de noviembre, y coincide con la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) en la que participan directivos y docentes de las escuelas de Educación Básica.

De modo que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria también tendrán libre el último viernes del mes (27), mismo que se juntará con el sábado 28 y domingo 29.