Sociedad

¿Cuándo Es el Puente de Noviembre 2026 y Cuántos Días Durará? Festivo Oficial y Descanso Escolar

Papás y alumnos disfrutarán de días de descanso el próximo mes, conoce cuáles son las fechas específicas a disfrutar en México.

Niños en Escuela. Puente Escolar de Noviembre 2026.Buenas noticias para alumnos y trabajadores noviembre contempla días de descanso para ambos sectores. Conoce los detalles. Foto: Cuartoscuro.

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