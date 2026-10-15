Trabajadores del IMSS Afirman que Se Rechazó Aumento; Alistan Movilización Nacional

Trabajadores disidentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afirmaron que fue rechazada la propuesta de incremento salarial del 6.8% global y anunciaron una segunda movilización nacional para presionar por un alza del 10%.

El posicionamiento fue un par de horas después de que cerraran las casillas de la Consulta Salarial 2026-2027 a la que convocó el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). No obstante, los agremiados no mostraron cifra alguna.

"​Hoy la dignidad y la conciencia de la clase trabajadora han hecho historia: ¡GANÓ EL 'NO'!", indicaron los agremiados la medianoche de este miércoles, añadiendo que fue un "mandato democrático e inapelable".

"​A pesar de las presiones, los intentos de imposición, y las irregularidades a lo largo del proceso, la base trabajadora del IMSS se ha expresado con contundencia, los reportes recibidos de nuestros observadores en las urnas, rechazan rotundamente los acuerdos alcanzados a sus espaldas", agregaron en un comunicado.

Luego de difundir el resultado preliminar de la votación, algunos trabajadores jubilados del IMSS acudieron al Ángel de la Independencia para cantar victoria.

Los disidentes se adelantaron a los resultados oficiales, previstos para este jueves, y aseguraron que no cederán ante las "simulaciones" del liderazgo sindical, pues consideran que la tendencia de la consulta ya es clara.

​"​La base ha hablado y ha demostrado quién manda en nuestro sindicato. No aceptaremos simulaciones ni parches; la lucha por la democracia sindical y la justicia laboral sigue", añadieron.

Tras el balance a boca de urna, la disidencia del IMSS exigió una renegociación inmediata no menor al 10%.

"Exigimos al Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS que instruya de manera inmediata a la Comisión Revisora para presentarse ante las autoridades institucionales y la STPS, a fin de reiniciar la renegociación del convenio salarial con un incremento digno no menor al 10% y acorde a las necesidades reales de los trabajadores", añadieron.

También reiteraron su llamado a un congreso nacional extraordinario para destituir a Rafael Olivos de la dirigencia nacional del SNTSS, quien asumió en 2024.

"Haber ganado el 'NO' es un primer paso histórico, pero no anula ni frena nuestra demanda central. Mantenemos firme la exigencia de un Congreso Nacional Extraordinario posterior a la destitucion de Rafael Olivos y de su Comité Ejecutivo Nacional", demandaron.

Como medida de presión, los trabajadores del IMSS advirtieron que llevarán a cabo una segunda megamarcha nacional en un plazo de 15 días, en fecha exacta por confirmar.

La consulta salarial se desarrolló este miércoles en 670 unidades electorales. Se espera que el conteo de votos termine durante la madrugada y la determinación final se informe alrededor de las 9:00 horas de este jueves. En concreto, se reportará si los trabajadores avalaron el alza de 2.9% al tabulador y 3.9% en prestaciones.

Los disidentes dijeron que darán más detalles de su plan de acción frente a las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, donde mantienen un plantón desde el jueves pasado.

Ese día estalló la protesta, pues trabajadores inconformes no llegaron a un acuerdo con representantes de la Secretaría de Gobernación sobre la propuesta del alza salarial, luego de más de siete horas de reunión. Enseguida, se activó una ola de movilizaciones en diversos estados del país. El martes reciente hubo una megamarcha en la capital del país y en otras entidades.

ASJ