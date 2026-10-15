Marchas

Trabajadores del IMSS Afirman que Se Rechazó Aumento; Alistan Movilización Nacional

Oficialmente, los resultados de la consulta salarial serán dados a conocer este jueves, pero los agremiados ya exigieron una renegociación inmediata

IMSSLuego de difundir el resultado preliminar de la votación, algunos jubilados acudieron al Ángel de la Independencia para cantar victoria. Foto: Cuartoscuro.

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