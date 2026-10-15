Medio Ambiente

Eliminan 86% del Polígono de Protección de la Vaquita Marina para Impulsar Pesca

México ha sido objeto de presiones internacionales para redoblar esfuerzos en defensa del ejemplar que está en peligro de extinción por la pesca ilegal de totoaba

Vaquita MarinaMarina del Pilar destacó que la decisión se tomó por el bienestar de las familias y para proteger la riqueza natural del Alto Golfo de California. Foto: AFP.

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