Eliminan 86% del Polígono de Protección de la Vaquita Marina para Impulsar Pesca

Autoridades federales redujeron 86% el área de protección de la vaquita marina en el norte del Golfo de California para permitir la pesca con redes de enmalle y agalleras, aunque mantuvieron la prohibición en el Área de Tolerancia Cero.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, celebró el acuerdo publicado este miércoles en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación y que implica a la especie en peligro de extinción. La morenista aseguró que la medida beneficiará a la economía regional.

"¡Buenas noticias para la comunidad pesquera del Alto Golfo de California! Oficialmente, se reducirá en un 86% la zona donde está prohibido pescar con redes de enmalle, pasando de 11,106 km² a 1,562 km².

"Esto impulsará la pesca y la economía de las familias de la región", aseguró en su cuenta de X.

El documento fue firmado por Columba López, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina.

En el acuerdo, se argumenta que hubo un análisis que tomó en cuenta el avistamiento de ejemplares, las opiniones del sector pesquero, así como varias reuniones y propuestas del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA), como órgano científico asesor del Gobierno de México.

Aunque se observó a una presencia importante de la vaquita marina, apuntó el documento, hay recursos marítimos que pueden ser aprovechados.

"Existen especies pesqueras de interés comercial que se distribuyen en aguas de jurisdicción federal del Norte del Golfo de California, las cuales por su disponibilidad y abundancia son susceptibles de aprovechamiento sustentable", se indicó.

La gobernadora Marina del Pilar dijo que las nuevas restricciones buscarán evitar que la vaquita marina quede atrapada accidentalmente.

"La Zona de Tolerancia Cero se mantiene sin cambios y conserva sus restricciones. Además, se permitirá el tránsito de embarcaciones menores por un canal regulado", añadió.

La morenista subrayó que la decisión se tomó por el bienestar de las familias y para proteger la riqueza natural del Alto Golfo de California.

La vaquita marina, considerado el mamífero marino más amenazado del mundo y en cuya defensa se ha empeñado además el actor Leonardo DiCaprio, es una especie endémica del Golfo de California.

También es llamada "el panda del mar" por las manchas oscuras que rodean sus ojos.

Su población disminuyó drásticamente en los últimos años porque los ejemplares quedaban atorados en redes durante la pesca ilegal de la totoaba, cuya vejiga natatoria se vende hasta en 8,000 dólares por kilo en China, donde se consume por sus supuestas propiedades medicinales.

México ha sido objeto de presiones internacionales para redoblar esfuerzos en defensa de este ejemplar.

En febrero de 2022, Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones mexicanas, invocó el tratado de libre comercio T-MEC y solicitó consultas por considerar que México estaba incumpliendo sus compromisos para proteger al mamífero.

En 2023, Washington evaluó imponer sanciones a México pero al final determinó que sus agencias monitorearán las acciones del gobierno mexicano.

Con información de AFP

ASJ