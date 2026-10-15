Ciencia y Tecnología

¿Qué Son los Gusanos de IA y Dónde 'Viven'? Estos Dispositivos Estarían en Riesgo

Investigadores de las empresas líderes en Inteligencia Artificial han lanzado distintas advertencias sobre la evolución de esta tecnología y los riesgos para la humanidad.

Gusanos Informáticos. Qué son y por qué la IA hace que se propaguen fácilmente.El líder en Inteligencia Artificial, Anthropic, advirtió que el mundo estaría a meses de atestiguar la propagación de un nuevo programa malicioso en 2026. Foto: Reuters.
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