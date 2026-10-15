Tras la advertencia de Anthropic sobre la propagación de "Gusanos de Inteligencia Artificial" que podría derivar en una pandemia de "malware", han surgido dudas sobre qué son estos gusanos informáticos y qué dispositivos estarían vulnerables a ser infectados.

No es la primera advertencia sobre la evolución de la Inteligencia Artificial. En septiembre de este año llamó la atención la renuncia y posterior denuncia de un exempleado de Anthropic acusó a las empresas de IA de actuar de forma irresponsable ante los potenciales peligros de esta tecnología.

En aquel momento, el exempleado identificado como Jacob Coxon alertó sobre una tecnología auto-mejorante, "sistemas sobrehumanos capaces de hackear cualquier cosa y revolucionar cualquier campo de la noche a la mañana y adquirir poder y recursos reales".

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¿Qué son los gusanos informáticos y por qué la IA los hace difíciles de detener?

El primer antecedente de un malware informático data de 1971 cuando el programador Bob Thomas Morris diseñó el primer virus para analizar cómo se podía propagar la información entre computadoras.

Anthropic advirtió en su blog sobre una nueva generación de programas, cuyos modelos de lenguaje impulsarían su propagación por internet.

De modo que sitios especializados describen a los gusanos informáticos como un tipo de malware que utiliza inteligencia artificial para autorreplicarse y propagarse rápidamente por redes y dispositivos, evadiendo la detección al adaptarse a las medidas de seguridad de los antivirus.

A diferencia de otros malware, no aprovecha la vulnerabilidad del código sino que manipula modelos de IA para generar texto e imágenes aparentemente inofensivas que contienen código malicioso.

Es decir que si un usuario interactúa con esta imagen o texto infectado, su equipo corre el riesgo de "contagiarse" con el gusano informático.

Los especialistas advierten que estos modelos de IA se adaptan a distintas medidas de seguridad: analizan los protocolos de los sistemas y modifican su comportamiento para evitar ser detectados.

Utilizan algoritmos de aprendizaje automático para mejorar su eficacia, recopilando datos de su entorno y aprendiendo las estrategias que mejor les funcionan para propagarse.

¿Qué dispositivos están en riesgo de 'contagiarse' con gusanos de IA?

Según los investigadores William Zhou y Daniel Freeman, los dispositivos con barreras débiles son los más vulnerables a este tipo de malware.

Es decir que los televisores inteligentes y electrodomésticos que se conectan al wifi son los objetivos ideales de estos programas autónomos.

En palabras de los investigadores de Anthropic: "Los modelos de IA pequeños podrían estar a pocos meses de alcanzar la capacidad suficiente para autorreplicarse en dispositivos comerciales del Internet de las Cosas, como Bornos inteligentes, y decodificadores Android TV de marcas genéricas".