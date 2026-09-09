Ciencia y Tecnología

'Están Jugando con Nuestras Vidas': Renuncia Empleado de Anthropic y Advierte Riesgos

Jacob Coxon advirtió: “No subestimen el poder de esta tecnología"

Logotipos de OpenAI y AnthropicExtrabajador de OpenAI y Anthropic denuncia que empresas ‘apuestan con nuestras vidas’. Foto: Reuters

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