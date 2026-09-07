Internacional

ONU Advierte que la IA Puede Representar Amenaza Existencial para la Humanidad

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas llamó a establecer límites antes de que sea demasiado tarde

IAVolker Türk dijo que en los próximos días enviará cartas a empresas de inteligencia artificial. Foto: AP.

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