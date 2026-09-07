Avalancha Deja Al Menos 11 Alpinistas Muertos en Cáucaso Norte de Rusia

Al menos 11 alpinistas murieron en una avalancha en el Cáucaso ruso, informó este lunes el Ministerio de Situaciones de Emergencia.

La avalancha, ocurrida el domingo en la garganta de Bezengui, conocida por sus montañas y su glaciar, sorprendió a un grupo de 33 alpinistas, según esta fuente.

"Lamentablemente, 11 personas murieron" y otras seis resultaron heridas, indicó el ministerio, precisando que 10 alpinistas lograron descender a salvo, mientras se desconoce el paradero de otros seis.

Un video no verificado que circula por las redes sociales muestra lo que parece ser un cúmulo de nieve y hielo desprendiéndose por la ladera de una montaña en la zona, mientras se oye a gente maldiciendo de fondo.

"Trágicamente, once personas perdieron la vida. Se desconoce el paradero de seis escaladores", declaró en un comunicado la delegación local del Ministerio de Emergencias de Rusia.

"Las operaciones de búsqueda y rescate se ven complicadas por el terreno difícil y el riesgo de avalanchas", añadió.

La avalancha se precipitó por el monte Mizhirgi, uno de los picos más altos del Cáucaso Norte ruso, alrededor de las 17:00 hora local (14:00 GMT) del domingo, alcanzando a un grupo de 33 escaladores.

A las 9 de la mañana, hora local del lunes, 10 escaladores habían descendido por sus propios medios, mientras que se desconocía el paradero de otros seis, según informaron los servicios de emergencia.

Más de 50 trabajadores de emergencia participaron en la operación de búsqueda y rescate, pero los esfuerzos se vieron obstaculizados por el terreno difícil y el alto riesgo de nuevas avalanchas, dijeron.

La fiscalía ha abierto una investigación por negligencia criminal.

El monte Mizhirgi, cerca de la frontera con Georgia, es la octava montaña más alta de Rusia.

Rodeada de bosques vírgenes y glaciares, la zona es muy popular entre los excursionistas.

ASJ