Internacional

Avalancha Deja Al Menos 11 Alpinistas Muertos en Cáucaso Norte de Rusia

Rescatistas buscan a las víctimas, pero los esfuerzos se vieron obstaculizados por el terreno difícil y el alto riesgo de nuevas avalanchas

AvalanchaFoto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+