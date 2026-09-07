Autos que Descansan por Hoy No Circula de Lunes en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula aplica de manera normal para los autos con engomado amarillo , placas con terminación 5 y 6 , hologramas 1 y 2 , que transitan en la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México para este lunes.

A partir de las 5:00 a las 22:00 horas , los autos mencionados no podrán circular en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios mexiquenses, por lo que se recomienda cumplir con la normativa para evitar ser sancionados.

Los vehículos excluidos del Hoy No Circula de este 7 de septiembre son aquellos con holograma cero (0) y doble cero (00), autos híbridos y eléctricos, motos, taxis y transporte público, de emergencia y de carga, y los conducidos por personal de salud.

También quedan libres los vehículos de cortejos fúnebres y servicios funerarios , los conducidos por personas con discapacidad , del Servicio Público Federal, y de transporte de procedencia extranjera o matriculados en otras entidades de la Megalópolis con Pase Turístico .

El objetivo del programa es prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de México, la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco.

Además de la retención del auto , las multas por incumplir el programa es de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) , lo que equivale a una infracción de 2 mil 262 pesos hasta los 3 mil 394 pesos .

ASJ