Movilidad

Autos que Descansan por Hoy No Circula de Lunes en CDMX y Edomex

Este día aplica el programa Hoy No Circula en la CDMX y el Estado de México; aquí te decimos qué autos descansan y cuáles pueden transitar en la ZMVM

Hoy No CirculaFoto: Cuartoscuro.

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Autos que Descansan por Hoy No Circula de Lunes en CDMX y Edomex