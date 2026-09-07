Programas sociales

Beca de Transporte para Universitarios 2026: En Esta Fecha Publican los Resultados

La SECTEI aclaró que tener asignado un folio de registro no garantiza la aceptación de la solicitud, debes esperar la publicación de resultados del apoyo

Estudiantes reunidos. Beca de Transporte Universitario Segundo Semestre 2026.¿Ya te inscribiste a la Beca de Transporte Universitario para el Segundo Semestre de 2026? Te decimos cuándo salen los resultados. Foto: Cuartoscuro.

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