Beca de Transporte para Universitarios 2026: En Esta Fecha Publican los Resultados

Ya hay fecha para la publicación de resultados de la Beca de Transporte Universitario 2026, a la que pueden registrarse estudiantes de Licenciatura de Ciudad de México (CDMX) que estén inscritos en planteles de la Zona Metropolitana del Valle de México, ya sea modalidad mixta o escolarizada. Y en N+ te adelantamos cuándo salen y dónde los publican.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación capitalina (SECTEI) publicó la convocatoria de registro a este apoyo económico que otorga 1,500 pesos bimestrales, a partir del periodo que el estudiante sea afiliado al programa.

Si ya completaste el registro en línea con tu cuenta Llave CDMX y obtuviste un folio, lo debes conservar hasta tu incorporación a la Beca de Transporte Universitario para el segundo semestre de 2026 como evidencia del trámite.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Educación en México: las Becas No Han Frenado la Deserción Escolar

La SECTEI aclaró que el registro y asignación del folio no garantizan la aceptación al programa, es decir que debes esperar la lista de resultados para conocer si fuiste afiliado para el segundo semestre de 2026.

El Gobierno de Ciudad de México dio a conocer que para el periodo de septiembre-octubre se espera el registro de hasta 155 mil personas. Y los resultados de dicha convocatoria se publicarán a partir de la primera quincena de octubre, sin que hasta el momento se haya establecido una fecha específica.

La SECTEI recomienda a los aspirantes a la beca de 1,500 pesos consultar con frecuencia el portal de registro para cerciorarse de que ya hayan sido publicados los resultados de la Beca de Transporte Universitario.

Una vez que hayan sido revelados, los alumnos seleccionados deben esperar la entrega de una carta invitación con información sobre la sede, fecha y hora para recoger su tarjeta donde obtendrán el pago bimestral.

Es muy importante que estés pendiente, toda vez que la convocatoria afirma que en caso de que no acudas por el medio de pago en el tiempo establecido, el apoyo económico será cancelado.

Para recoger la Tarjeta de la Beca de Transporte Universitario debes presentar tu identificación -en original y copia-, así como tu credencial escolar. En el caso de los menores de edad, también deben llevar la copia de la identificación de su padre, madre o tutor.

Para que estés pendiente sobre el próximo pago, en una nota previa ya te compartimos para cuándo se espera el siguiente depósito por 1,500 pesos en 2026.