Programas sociales

Reabre Registro Apoyo Bienestar 30 a 64 Años: Módulos y Apellidos 7-12 de Septiembre

Esta semana reinicia el nuevo registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años para mujeres y hombres, por eso checa quiénes se inscriben en los módulos instalados en México

Reabre registro la Pensión hombres y mujeres Bienestar 30 a 64 años módulos y apellidos del 7 al 12 de septiembre 2026El apoyo Bienestar de 30 a 64 tiene registro durante todo septiembre 2026. Foto: Gobierno de Morelos

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