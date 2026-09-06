Sociedad

Megasocavón de 14 Metros se Abre en Jardines del Country, Guadalajara

El nuevo hundimiento se registró justo a un costado de otro que había sido reparado recientemente

Megasocavón en GuadalajaraSe registró un hundimiento en Guadalajara. Foto: N+

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Un megasocavón de 14 metros se abre en Jardines del Country, Guadalajara, tras una tormenta

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