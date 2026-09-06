Megasocavón de 14 Metros se Abre en Jardines del Country, Guadalajara

Un megasocavón se abrió sobre la avenida Enrique Díaz de León, al cruce con la calle La Perpetua, en la colonia Jardines del Country, en Guadalajara, a un costado de otro hundimiento que había sido reparado recientemente.

El socavón tiene aproximadamente 14 metros de largo y casi tres metros de profundidad. La apertura generó afectaciones en la vialidad, por lo que la zona tuvo que ser atendida para evitar riesgos a peatones y automovilistas.

De acuerdo con autoridades, el colapso fue provocado por la fuerte tormenta registrada durante la madrugada, que generó daños en un colector de drenaje de varios años de antigüedad.