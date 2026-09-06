Explosión por Pirotecnia Deja Varias Personas Lesionadas en Temascalcingo

Una explosión por manejo de pirotecnia se registró en la comunidad de Santa María Canchesdá, en el municipio de Temascalcingo, Estado de México, y dejó de manera preliminar varias personas lesionadas.

Personal de Protección Civil del Estado de México atiende la explosión, confirmó la dependencia. El percance se registró durante la víspera de la fiesta patronal, en la explanada de la iglesia de la localidad.

"En el lugar se brinda atención a las personas lesionadas. Se trabaja en conjunto con Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de la región, SUEM, Comisión Nacional de Emergencias y Policía Estatal", se indicó.

Equipos de emergencia realizan además labores de rescate y liberación de personas que quedaron bajo los escombros, de acuerdo con el Ayuntamiento de Ixtlahuaca, municipio vecino que emitió un mensaje de respaldo a Temascalcingo.