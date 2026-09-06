Explosión por Pirotecnia Deja Varias Personas Lesionadas en Temascalcingo
Protección Civil del Estado de México ya se encuentra en el lugar de los hechos
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Una explosión por manejo de pirotecnia se registró en la comunidad de Santa María Canchesdá, en el municipio de Temascalcingo, Estado de México, y dejó de manera preliminar varias personas lesionadas.
Personal de Protección Civil del Estado de México atiende la explosión, confirmó la dependencia. El percance se registró durante la víspera de la fiesta patronal, en la explanada de la iglesia de la localidad.
"En el lugar se brinda atención a las personas lesionadas. Se trabaja en conjunto con Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de la región, SUEM, Comisión Nacional de Emergencias y Policía Estatal", se indicó.
Equipos de emergencia realizan además labores de rescate y liberación de personas que quedaron bajo los escombros, de acuerdo con el Ayuntamiento de Ixtlahuaca, municipio vecino que emitió un mensaje de respaldo a Temascalcingo.
Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran a cuerpos de rescate trabajando entre estructuras dañadas y escombros en el lugar, mientras vecinos permanecen en la zona siguiendo las labores.
"Se voló todo", dijo una mujer llorando, mientras otras personas desesperadas trataban de atender a las víctimas.
Hasta el momento no se ha reportado un número de personas heridas ni fallecidas.
Usuarios también compartieron parte de la escena, luego del accidente, señalando cuerpos entre los escombros, aparentemente sin vida.
Una mujer pidió a sus contactos que verificaran si sus familiares habían acudido al lugar.
"Personas que tengan familiares aquí en Santa María, favor que vengan a checar si vinieron a la víspera, que hubo un accidente, vengan a ver a sus familiares que tengan cercanos aquí", dijo Mayela Medrano en Facebook.
Otros vecinos publicaron clips pidiendo ambulancias.
La alcaldesa Verónica Moreno Martínez y el ayuntamiento de Temascalcingo no han ofrecido mayores detalles al momento.
Santa María Canchesdá es una localidad de origen mazahua ubicada en la región noroccidental del Estado de México, en los límites con Michoacán, donde sus habitantes se dedican a la producción de piezas de barro.