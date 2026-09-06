Sociedad

Explosión por Pirotecnia Deja Varias Personas Lesionadas en Temascalcingo

Protección Civil del Estado de México ya se encuentra en el lugar de los hechos

Explosión por Pirotecnia Deja Varias Personas Lesionadas en TemascalcingoFoto: Ayuntamiento de Ixtlahuaca

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