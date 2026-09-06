Deportes

Mexicano Rompe Récord Mundial de Peso Muerto; Raúl Flores Levantó 511 Kilos

El tamaulipeco superó la marca que Hafþór Björnsson había impuesto en la misma competencia apenas en 2025

Raúl Flores, atleta mexicanoFoto: Instagram (@tayzonstrongman)
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