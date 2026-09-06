Mexicano Rompe Récord Mundial de Peso Muerto; Raúl Flores Levantó 511 Kilos

El deporte mexicano nuevamente ha rozado la gloria, pues este sábado 5 de septiembre, Raúl Flores escribió su nombre con letras de oro en la historia de los deportes de fuerza. 'Tayzon' Flores levantó 511 kilogramos (1,126.6 libras) en el World Deadlift Championships 2026, con lo que impuso un nuevo récord mundial de peso muerto al superar al islandés Hafþór Björnsson, quien hasta este sábado ostentaba la marca con 510 kilos.

Raúl Flores, oriundo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, conquistó el escenario más importante de su disciplina y luego de muchas semanas de trabajo y preparación, viajó a Inglaterra con el objetivo de cumplir su sueño. Y es que Flores había dejado claro que no viajaba a Birmingham, lugar en donde se llevó a cabo la competencia, únicamente para competir, pues su objetivo era conquistar el récord mundial.

El atleta mexicano superó por un kilogramo la marca que Björnsson había establecido en 2025 y se convirtió en el primer hombre en la historia en llevar el récord mundial de peso muerto por encima de los 510 kg. Con esto, Raúl Flores se ha convertido en el atleta más fuerte del mundo de su disciplina y tras obtener este logro, explicó en redes sociales que no sólo cumplió un sueño, sino también una promesa.

"Hace años cuando mi perrito Tayzon se fue, le prometí que algún día su nombre sería conocido en todo el mundo. Que algún día, en algún evento de fuerza, habría personas que escucharían ese nombre y sabrían quién estaba detrás de él. Hoy, en el escenario de Giants Live Strongman, mientras levantaba los 511 kilos que me convirtieron oficialmente en el hombre más fuerte del mundo en el peso muerto, entendí que no estaba levantando solamente una barra. Estaba levantando una promesa", escribió el tamaulipeco, quien dedicó esta hazaña a su mascota fallecida.