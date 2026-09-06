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Fórmula 1: Horario y Dónde Ver el Gran Premio de Italia 2026 En Vivo

Pierre Gasly saldrá en la pole psition, mientras que el mexicano 'Checo' Pérez, arrancará desde el lugar 17

George Russell, de Mercedes, durante el Gran Premio de Italia 2026Foto: Getty Images
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