Fórmula 1: Horario y Dónde Ver el Gran Premio de Italia 2026 En Vivo

La Fórmula 1 celebra, este fin de semana, uno de los Grandes Premios más icónicos de todo el circuito. La Gran Carpa llegó a Monza para el GP de Italia 2026, en donde se espera unadura batalla por el primer lugar, pues en la Qualy el equipo de Alpine sorprendió a propios y extraños al llevarse la pole position con el piloto francés Pierre Gasly, quien este domingo partirá en primer lugar.

George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Max Verstappen completan el top 5 en la parrilla de salida, mientras que el mexicano Sergio 'Checo' Pérez arrancará el Gran Premio de Italia en la decimoséptima posición.

La carrera se llevará a cabo este domingo 6 de septiembre a las 7:00 am (tiempo del centro de México9 y para la buena fortuna de la afición en México, el Gran Premio de Italia sí se podrá ver en vivo y gratis en televisión abierta. La transmisión de la carrera principal en el circuito de Monza se podrá seguir por la señal del Canal 5.

Aquí te dejamos toda la información para que no te pierdas un sólo detalle de esta gran carrera de la Fórmula 1:

Gran Premio de Italia

Autódromo Nacional de Monza

Domingo 6 de septiembre a las 7:00 am

Canal 5

MAÑANA la velocidad vuelve a apoderarse del Gran Premio de Italia 🇮🇹🏎️



Última práctica y clasificación rumbo a una nueva batalla por la pole 🔥🤩



Es la #F1EnTelevisa por @MiCanal5 📺 pic.twitter.com/h1Y6sboRd8 — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 5, 2026

Veremos si en esta carrera 'Checo' Pérez logra sumar sus primeros puntos de la temporada. De momento, el mexicano no ha logrado terminar una carrera entre los 10 mejores con la escudería de Cadillac, por lo que será importante comenzar a obtener mejores resultados.