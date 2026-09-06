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Bad Bunny Suma su Primer Emmy tras el Show de Medio Tiempo del Super Bowl

El show se convirtió en julio en el más nominado en la historia de los Creative Arts Emmys

Bad Bunny Suma su Primer Emmy tras el Show de Medio Tiempo del Super BowlEl cantante puertorriqueño Bad Bunny actúa durante uno de los conciertos de su gira "DeBI TiRAR MaS FOToS World Tour" en Madrid, España, el 15 de junio de 2026. Foto: Reuters / Archivo

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