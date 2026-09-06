Bad Bunny Suma su Primer Emmy tras el Show de Medio Tiempo del Super Bowl

El cantante puertorriqueño ganó la noche de este sábado su primer Emmy, en la ceremonia de los Creative Arts Emmys que antecede a la gala televisada, prevista para el 14 de septiembre, gracias al show que presentó en el descanso del Super Bowl LX.

El espectáculo, titulado 'The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny', contaba con nueve nominaciones, incluida la del propio cantante.

Además de ese reconocimiento personal, se impuso en dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, dirección técnica y dirección de programa especial.

En julio pasado, el espectáculo del artista boricua se había convertido en el más nominado de la historia de estos premios, considerados los más importantes de la televisión.