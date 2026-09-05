Sean Diddy Combs Recibe Nueva Reducción de Condena y Saldrá de la Cárcel Antes de lo Previsto

De acuerdo con registros del Buró Federal de Prisiones (BOP) revisados por The Washington Post, la fecha de salida del rapero y empresario musical Sean "Diddy" Combs se movió nuevamente, ubicándose ahora en febrero de 2028.

Se trata del más reciente ajuste en una fecha de liberación que ha cambiado en varias ocasiones desde que Combs, de 56 años, ingresó a prisión.

Combs cumple una sentencia de 50 meses tras ser declarado culpable, en julio de 2025, de dos delitos relacionados con el transporte de trabajadoras sexuales entre distintos estados de EU para participar en los encuentros que él mismo denominaba "freak-offs".

Combs está en prisión en la Institución Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, un centro de baja seguridad. Su fecha proyectada de salida ha cambiado desde que llegó ahí, en octubre pasado.

Primero se fijó para mayo de 2028; en noviembre de 2025 se recorrió a junio de 2028. A finales de julio de 2026 se adelantó a enero 24 de 2028. Más recientemente, medios como TMZ reportaron una fecha del 20 de febrero, ajustada después al 5 de febrero de 2028.

El Buró de Prisiones no ha explicado públicamente las razones detrás de los recortes, y ha señalado que la fecha proyectada puede volver a moverse dependiendo del comportamiento del interno y otros factores administrativos.