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Sean Diddy Combs Recibe Nueva Reducción de Condena y Saldrá de la Cárcel Antes de lo Previsto

El Buró de Prisiones adelantó la fecha de salida de Sean "Diddy" Combs. Así ha cambiado su condena desde 2025 y qué sigue en su apelación.

sean-diddy-combs-reduccion-condena-cuando-saldra-carcelFoto: Getty Images

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La fecha de liberación de Sean Diddy Combs se adelanta otra vez. El rapero, condenado por transporte de trabajadoras sexuales, podría salir en febrero de 2028. ¿Qué significa esto para su caso?

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