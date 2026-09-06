Registran Sismo de Magnitud 5.2 Cerca de Chiapas la Noche de Este Sábado

Un sismo de magnitud 5.2 se registró la noche de este sábado en el suroeste de Chiapas, con epicentro cerca de Ciudad Hidalgo, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) señaló que el sismo no fue percibido por la población y que, al momento, no se reportan afectaciones. La dependencia indicó que continúa el monitoreo de la zona.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 152 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 05/09/26 20:56:34 Lat 14.04 Lon -93.40 Pf 12 km pic.twitter.com/gTCyuVOeRf — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 6, 2026

El SSN recordó que la región se mantiene bajo vigilancia por la actividad sísmica derivada del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo el pasado julio, del que aún se registran réplicas de manera constante.

Minutos antes del sismo de 5.2, el SSN había reportado de manera preliminar otro movimiento de magnitud 4.9 con epicentro cercano, en el municipio de Mapastepec.