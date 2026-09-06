Sociedad

Registran Sismo de Magnitud 5.2 Cerca de Chiapas la Noche de Este Sábado

Protección Civil descartó afectaciones; el movimiento no fue percibido por la población

Un Sismo de Magnitud 5.2 Sacudió el Suroeste de Chiapas la Noche de Este SábadoFoto: Cuartoscuro / Archivo

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