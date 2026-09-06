EUA Emite Alerta de Seguridad para Nogales, Sonora, por Presunta Amenaza

El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para el municipio de Nogales, Sonora, y anunció que limitará sus actividades consulares a las consideradas esenciales ante posibles riesgos.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la representación diplomática informó que, la tarde del sábado, recibió información sobre posibles amenazas, por lo que restringió sus operaciones y pidió a los ciudadanos estadounidenses mantenerse atentos y tomar precauciones ante cualquier situación de riesgo.

Las recomendaciones son: tomar medidas de precaución y estar atentos a su entorno. Buscar refugio en caso de incidentes y que informen a amigos y familiares de su seguridad en caso de algún ataque.

También se está solicitando que sigan todas las instrucciones de las fuerzas del orden mexicanas, y monitorear los medios locales para ver las actualizaciones.

Security Alert: U.S. Government Restricts Activities in Nogales



September 5, 2026



Event: Due to threat information, U.S. government activities in, and travel to, Nogales have been restricted to essential movement during daylight hours only. We are alerting U.S. citizens of… pic.twitter.com/qt6exINCww — U.S. ConGen Nogales (@USCGNogales) September 6, 2026

El Consulado recordó que según el diseño de asesoría y alertas de viaje del Gobierno de los Estados Unidos se tiene designado a Sonora como un área nivel 3, que significa que se debe revisar bien si se planea viajar a este lugar.

El Gabinete de Seguridad de Sonora dijo que el Consulado estadounidense confirmó la alerta, pero no proporcionó mayor información sobre la amenaza para establecer una situación de riesgo para la población en general.

En un breve comunicado, emitido luego del reporte del país vecino del norte, las autoridades de Sonora afirmaron que mantendrán la vigilancia y los operativos preventivos correspondientes en Nogales, así como en el resto del estado.

Aun cuando no tengan información "que corrobore una posible amenaza".

"En caso de surgir información adicional, las autoridades correspondientes emitirán oportunamente los avisos y recomendaciones pertinentes", se indicó.

Nogales colinda con su ciudad homónima en Arizona, usada habitualmente para el cruce de drogas por parte de cárteles mexicanos.