Seguridad

EUA Emite Alerta de Seguridad para Nogales, Sonora, por Presunta Amenaza

El Consulado estadounidense restringió sus actividades y pidió a sus ciudadanos mantenerse atentos, pero autoridades estatales dijeron que no cuentan con información de riesgo

EUA Emite Alerta de Seguridad para Nogales, SonoraEUA Emite Alerta de Seguridad para Nogales, Sonora. Foto: Google Maps

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+