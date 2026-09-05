Detienen a Sujeto con Más de 1.5 Toneladas de Marihuana y Metanfetaminas en Tabasco

Jesús “N” fue detenido sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura de la caseta fitosanitaria conocida como La Venta, en Huimanguillo, Tabasco. Durante la acción fueron asegurados mil 531 kilos 228 gramos 200 miligramos de marihuana y 74 kilos 753 gramos 100 miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

La detención fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM). También fueron asegurados el vehículo en el que viajaba y dinero en efectivo. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el hombre presuntamente ofreció dinero a los agentes para que le permitieran continuar su trayecto.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tabasco formuló imputación contra Jesús “N” por su posible participación en los delitos de cohecho y contra la salud, en la modalidad de transporte de marihuana y clorhidrato de metanfetamina.

Un juez determinó vincularlo a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Además, estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR señaló que a Jesús “N” se le presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.