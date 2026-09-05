Seguridad

Detienen a Sujeto con Más de 1.5 Toneladas de Marihuana y Metanfetaminas en Tabasco

Se trata de Jesús 'N' quien fue detenido sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa

Foto: FGRFoto: FGR
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Detienen a Sujeto con Más de 1.5 Toneladas de Marihuana y Metanfetaminas en Tabasco