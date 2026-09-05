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Sofía Montenegro Sufre Brutal Derrota en su Debut de UFC

La peleadora argentina perdió ante la francesa Delphine Benouaich en el segundo round del combate entre ambas

Sofía Montenegro, peleadora de artes marciales mixtas, en un combate de la UFCFoto: Reuters
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