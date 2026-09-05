Deportes Sofía Montenegro Sufre Brutal Derrota en su Debut de UFC La peleadora argentina perdió ante la francesa Delphine Benouaich en el segundo round del combate entre ambas Foto: Reuters Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 5 sep 2026 | 16:38 CST Actualizado 5 sep 2026 | 16:41 CST

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La función de la UFC en París le regaló a los aficionados a las artes marciales mixtas uno de los triunfos más impactantes del año. El combate entre Delphine Benouaich y Sofía Montenegro llegaba con la francesa como amplia favorita debido a la localía, mientras que la peleadora argentina quería sorprender en su debut dentro de la empresa.

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Sin embargo, la 'Bruja' Montenegro sufrió una derrota brutal y sangrienta, pues a falta de 40 segundos para que finalizara el segundo round, el referee de la pelea decidió detenerla al ver que la argentina no respondía ante el intento de sumisión de su rival.

Benouaich conectó un golpe en el rostro de su rival y la mandó a la lona, en donde volvió a impactar con el codo sobre la cara de Montenegro. Esos golpes generaron una gran hemorragia y le permitieron a la francesa colocarse por detrás de su oponente para desmayarla con una llave de rendición, misma que soltó ante la indicación del árbitro.

Poco tiempo después de la pelea, Sofía Montenegro subió una fotografía a sus redes sociales en la que, además de mostrar cómo quedó su indumentaria con sangre, escribió: "No duele la piel, estoy bien. Me duele mi alma, mi pasión está golpeada. Volveré a entrenar lo antes posible y seguiré siendo la guerrera que conocen".

Foto: Instagram (@sofiimontenegromma)