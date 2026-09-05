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Serie del Rey 2026: Olmecas de Tabasco y Toros de Tijuana Van por el Título

'Los Cabezones' vencieron en la final de la Zona Sur a los Pericos de Puebla; mientras que 'Los Astados' dejaron en el camino a los Sultanes de Monterrey, en la Zona Norte

Será una final inédita por el título de la Liga Mexicana de BeisbolSerá una final inédita por el título de la Liga Mexicana de Beisbol. Foto: Facebook | Olmecas | Tijuana

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Serie del Rey 2026: Olmecas de Tabasco y Toros de Tijuana Van por el Título