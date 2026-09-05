Serie del Rey 2026: Olmecas de Tabasco y Toros de Tijuana Van por el Título

Con la victoria en el quinto de la serie ante Pericos de Puebla, Olmecas de Tabasco logró su pase a la Serie del Rey 2026 ante Toros de Tijuana, que superó en su llave a Sultanes de Monterrey.

Se trata de una batalla inédita por el título de la Liga Mexicana de Beisbol, la cual comenzará el próximo martes 8 de septiembre en la casa de 'Los Bureles', el Toro Mobil Park, de Tijuana.

En este inmueble se jugarán los primeros dos partidos de la serie, para luego salir a territorio choco, al Estadio Centenario, casa de 'Los Cabezones', que tendrán la posibilidad de disputar tres duelos en casa.

DOS CAMINOS. UN SOLO TRONO🤴🏻@OlmecasTabasco 🆚 @TorosDeTijuana ya tienen la cita con la historia.



La Serie del Rey 2026 presentada por G500 está lista para enfrentar a dos campeones de zona por el título más grande del beisbol mexicano⚾️



¿Quién levantará el trofeo?🏆… pic.twitter.com/IxdxFx8HLE — Liga Mexicana de Beisbol Banorte (@LMBBanorte) September 5, 2026

En caso de ser necesario y que la disputa por la corona se vaya a siete partidos, la pelota regresará a la frontera en los últimos dos encuentros.

El título es a ganar cuatro de siete partidos, y podría acabar el sábado 12 de septiembre o extenderse hasta el 16 del mismo mes, el Día de la Independencia.

En su historia, Tijuana tiene dos títulos de la LMB: en 2017 y 202, y suma cuatro campeonatos de la Zona Norte (2016, 2017, 2021 y 2026).

Por su parte, Tabasco solo ha conseguido un título en su historia, el cual llegó en 1993. Después de 33 años, la novena sureña buscará un laurel más a su palmarés.

Con información de N+

ICM