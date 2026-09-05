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Lluvias Provocan Inundaciones y Cierres Viales en Saltillo, Coahuila

Cuadrillas municipales usaron maquinaria pesada para retirar material arrastrado por las precipitaciones en el bulevar Fundadores.

Lluvias Provocan Inundaciones y Cierres Viales en Saltillo, CoahuilaAutoridades activaron un protocolo y brindaron apoyo a más de 30 automovilistas y familias que quedaron varadas en la lluvia. Foto: Archivo N+

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