Lluvias Provocan Inundaciones y Cierres Viales en Saltillo, Coahuila

Las lluvias registradas en Saltillo provocaron inundaciones en diferentes vialidades de la ciudad, principalmente en el sector nororiente. Autoridades municipales desplegaron brigadas para atender las acumulaciones de agua y lodo. El Gobierno Municipal de Saltillo informó a través de sus redes sociales que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González se intensificaron los trabajos de limpieza y retiro de materiales.

Las cuadrillas municipales, con apoyo de maquinaria pesada, realizaron labores de limpieza en el bulevar Fundadores, a la altura de Mirasierra, así como en el bulevar Luis Donaldo Colosio, al oriente de Camino a los Pastores.

En estas acciones participaron trabajadores de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes reforzaron la vigilancia y atención durante la noche.

Por su parte, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana activó un protocolo de atención ante las condiciones climáticas y reportó más de 30 apoyos a automovilistas y familias que quedaron varadas a consecuencia de las lluvias.

Además, se realizaron tres cierres viales sobre el bulevar Fundadores esto como medida preventiva para evitar riesgos entre los conductores.

La corporación señaló que mantiene un monitoreo permanente en distintos puntos de Saltillo y, hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevén condiciones lluviosas para Coahuila durante el fin de semana, con posibilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes principalmente en las regiones Este y Sureste, aunque también podrían presentarse precipitaciones en otras zonas del estado.

Para la Región Sureste se mantiene una probabilidad de lluvia de 25% para este sábado y de hasta 82% para el domingo. En Piedras Negras y la Región Norte, así como en Torreón y la Región Laguna, también existe posibilidad de precipitaciones durante el fin de semana, con porcentajes que van del 45 al 50%.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, consultar el pronóstico del tiempo y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.