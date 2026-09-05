Toluca Confirma Fichaje de Katrine Veje, Futbolista que Jugaba en la Roma

El club Toluca femenil acaba de cerrar la contratación de la futbolista danesa Katrine Veje para el Torneo Apertura 2026. Se trata de una jugadora que lo mismo se desempeña como defensa central que como lateral por izquierda.

La zaguera zurda, de 35 años de edad, llega al equipo mexicano luego de acordar su salida de la Roma femenil, donde estuvo desde el año pasado. Antes vistió los colores del Crystal Palace, Everton, Arsenal y Montpellier, entre otros clubes internacionales.

Nacida en junio de 1991, Veje es convocada de manera habitual a la selección de Dinamarca. Con el combinado danés ha disputado más de 170 partidos a lo largo de su trayectoria profesional.

El Toluca femenino actualmente es dirigido por el estratega Alberto Toril y se encuentra ubicado en la segunda posición de la tabla general con 13 unidades. Sólo está abajo de Tigres femenil, que lidera la clasificación con 15 puntos luego de 5 jornadas.

Katrine Veje se suma a otras futbolistas extranjeras que aportan calidad al equipo toluqueño, como la delantera sueca Sofia Jakobsson, que jugó en el Real Madrid y Chelsea. Además de la jamaicana Deneisha Blackwood y la francesa Amandine Henry, quienes provienen de la liga estadounidense (NWSL).

Otras foráneas del Toluca son la colombiana Manuela Paví, las francesas Faustine Robert y Eugene Le Sommer, la sueca Sofia Jakobsson y la mexico americana Yaneisy Rodríguez.

Con información de N+