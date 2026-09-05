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Toluca Confirma Fichaje de Katrine Veje, Futbolista que Jugaba en la Roma

La nueva futbolista del equipo escarlata es seleccionada habitual de Dinamarca

Katrine Vejel ha disputado más de 170 partidos con la selección femenina de Dinamarca,Katrine Vejel ha disputado más de 170 partidos con la selección femenina de Dinamarca, Foto: Reuters
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