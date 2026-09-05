Autoridades Aseguran Más de 50 Mil Litros de Hidrocarburo en Veracruz

Más de 50 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados luego de realizarse un cateo que fue llevado a cabo por autoridades federales en Tihuatlán, municipio localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

La diligencia se realizó en un inmueble que está ubicado cerca de la carretera federal México-Tuxpan, donde también fueron localizados diversos contenedores y tambos presuntamente utilizados para el almacenamiento de dicho combustible.

En el lugar donde se llevaron a cabo las diligencias, también fueron asegurados, además, dos vehículos, armas de fuego, un rifle, cartuchos útiles, una computadora y documentación que ahora forma parte de la investigación.

El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras el Ministerio Público Federal continúa con las indagatorias para determinar el origen del combustible y establecer posibles responsabilidades.