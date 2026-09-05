Seguridad

Autoridades Aseguran Más de 50 Mil Litros de Hidrocarburo en Veracruz

La FGR realizó un operativo el cual terminó en el decomiso de combustible almacenado en contenedores y tambos dentro de un inmueble del municipio de Tihuatlán.

Autoridades Aseguran Más de 50 Mil Litros de Hidrocarburo en VeracruzEl inmueble y los objetos asegurados quedaron bajo resguardo del Ministerio público Federal. Foto: FGR

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Más de 50 mil litros de hidrocarburo asegurados en Veracruz. Operativo en Tihuatlán revela contenedores, armas y vehículos.

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