Seguridad

Clausuran Academia Militarizada de Sayula, Jalisco

Tres personas fueron vinculadas a proceso por el delito de maltrato infantil, el caso continúa siendo investigado

Academia clausurada en JaliscoClausuran academia militar en Jalisco. Foto: N+

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Clausuran Academia Militarizada en Sayula, Jalisco; hay 3 personas vinculadas a proceso por maltrato infantil

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