Clausuran Academia Militarizada de Sayula, Jalisco

La Academia Militarizada Esparta, ubicada en Sayula, Jalisco, fue clausurada tras un cateo realizado por la Fiscalía del Estado, en el que fueron localizadas 24 personas: tres infantes, 16 adolescentes y cinco mayores de edad.

Personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes dictó medidas de protección para los menores, mientras que las personas mayores de edad quedaron bajo resguardo para posteriormente ser entregadas a sus familiares.

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, tres personas relacionadas con este plantel fueron vinculadas a proceso por el caso de dos menores de edad que estuvieron en la academia durante 2025 y que, en ese entonces, tenían 10 y 12 años.

La madre de las presuntas víctimas compartió en días pasados su historia ante las cámaras de N+ Guadalajara y señaló que sus hijos permanecen con un daño irreparable, debido a una serie de anomalías que van desde castigos severos, desnutrición, tortura física y psicológica, entre otros.

Los vinculados son Teresa de Jesús ‘N’ y Fernando ‘N’, quienes se desempeñaban como directores, así como José Martín ‘N’, quien laboraba como oficial subordinado en dicho plantel. Los tres fueron vinculados a proceso por el delito de maltrato infantil, en su modalidad psicológica.

La audiencia se realizó en los juzgados de Ciudad Guzmán, ubicados en el municipio de Zapotlán el Grande.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que estos menores fueron sometidos, en distintos momentos, a ejercicios físicos y actividades impuestas como medidas disciplinarias, algunas de ellas durante la noche y madrugada. Además, recibían expresiones humillantes y descalificadoras.

A los vinculados se les impusieron medidas cautelares por un periodo de dos años, entre ellas la presentación periódica ante el juez, así como la prohibición de concurrir a determinados lugares o acercarse a determinadas personas.

También se establecieron tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

De las ocho denuncias presentadas ante la Fiscalía de Jalisco contra la Academia Militarizada Esparta, cuatro se han judicializado y solo dos han llegado a los juzgados. Un tercer caso cuenta con audiencia programada.