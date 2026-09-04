Desconocen Móvil de Desaparición de Tres Hermanos en Zapopan

Tres hermanos desaparecieron con pocas horas de diferencia en Zapopan y, más de una semana de los hechos, la Fiscalía de Jalisco reconoció que todavía no hay una línea de investigación clara sobre el móvil de la desaparición.

Los hermanos Federico, de 38 años, José de 34 y Porfirio, de 44 años, fueron vistos por última vez el 21 y 22 de agosto, en la zona de San Juan de Ocotán.

De acuerdo con sus familiares, cada uno salió de su domicilio en momentos distintos. José Eduardo el 21 de agosto, cuando iba rumbo a su trabajo y ese mismo día, por la noche, Federico habría acudido con su esposa. Mientras que Porfirio fue visto por última vez la mañana del 22, también cuando iba a laborar.

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"Se han estado haciendo rastreos remotos, operativos de búsqueda en diversas colonias de Zapopan y obviamente el contacto directo con las familias", informó Blanca Trujillo, Vicefiscal en Personas Desaparecidas.

Mientras las investigaciones avanzan, sus familiares continúan pidiendo que los tres hermanos sean localizados con vida y se esclarezca qué ocurrió.