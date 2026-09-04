Desaparecidos

Desconocen Móvil de Desaparición de Tres Hermanos en Zapopan

La Fiscalía de Jalisco ya investiga el caso. Los familiares de las víctimas esperan el pronto regreso de sus seres queridos.

Hombre desaparecidoLos hermanos desaparecieron con horas de diferencia. Foto: N+

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Investigación en marcha: Tres hermanos desaparecidos en Zapopan. La Fiscalía aún sin pistas claras.

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