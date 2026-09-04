Más de 1 Millón de Pesos Fue el Botín Robado en Cajero de Ajijic, Jalisco

Autoridades informaron que el botín robado en un cajero automático en un banco de Ajijic, Jalisco, asciende a un millón 300 mil pesos. El hecho ocurrió el 3 de septiembre sobre la carretera Oriente que conecta a la cabecera municipal de Chapala con este poblado.

Vecinos de la zona aseguraron haber escuchado un estruendo durante la noche, sin embargo, confundieron esto con cohetones que se lanzan desde días previos. Cuando amaneció, vieron la fachada del banco destruida.

“Sí se escucho muy fuerte; yo la verdad me dormí no supe nada”, mencionó una vecina de la zona.

Los delincuentes también trataron de llevarse un segundo cajero pero no pudieron y le causaron severos daños. En la fachada del banco hay al menos dos cámaras de seguridad que pudieron captar el momento del robo.

En el atraco habrían participado cuatro sujetos, quienes se dieron a la fuga a bordo de un automóvil tipo sedán. Debido a que no se utilizó un vehículo para arrancar el dispositivo, las primeras investigaciones apuntan a que los delincuentes emplearon explosivos para desprender y sustraer el cajero automático.