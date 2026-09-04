Seguridad

Más de 1 Millón de Pesos Fue el Botín Robado en Cajero de Ajijic, Jalisco

En el atraco participaron cuatro sujetos que lograron huir a bordo de un auto tipo sedán.

Banco AjijicEl robo fue escuchado por vecinos. Foto: N+

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Robo millonario en Ajijic: Cuatro delincuentes usaron explosivos para llevarse 1.3 millones de un cajero.

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