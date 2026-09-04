'Defendemos a México como País Soberano': Afirma Sheinbaum de Gira en San Luis Potosí

Luego de presentar su Segundo Informe de Gobierno, en el que destacó los alcances que ha obtenido durante estos 23 meses de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum continúa su gira en todo el país con la finalidad de dar a conocer los detalles de estos logros, por lo que la meta es recorrer las 32 entidades de México.

Durante su gira "Honestidad y Resultados" en San Luis Potosí, la mandataria dejó claro que México es un país libre, por lo que no permitirá ninguna injerencia de cualquier país. "Defendemos a México como un país soberano", afirmó.

En su mensaje hizo un recorrido por la historia de nuestro país, especialmente en su lucha para lograr su independencia.

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"El pueblo de México ha luchado desde el primer momento por la soberanía, porque el pueblo defina el destino, ha luchado por la libertad, por la justicia social y por la democracia", indicó.

Asimismo, hizo un recuento de los avances que se han logrado en San Luis Potosí, ya que es un estado clave para el desarrollo económico y social de la región. De hecho, indicó que uno de los grandes logros son las obras de ferroviarias. Señaló que la ruta de México-Querétaro está muy avanzada, por lo que pronto comenzarán nuevas licitaciones.

En tanto, señaló que en Ciudad Valles se construirá un nuevo hospital, ya que el existente estaba en deterioro. "Que sepa el pueblo de San Luis Potosí que estamos siempre cerca de ustedes", dijo a los asistentes a la Arena Potosí.

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Para finalizar su discurso dijo que "han vivido campañas sucias" con bots en redes sociales, pero el movimiento sigue fuerte. "Andamos con un apoyo del 70% en el país y eso es por no traicionar al pueblo. Nosotros no mentimos, no robamos", afirmó.

Los asistentes no dejaron de corear la frase "¡Presidenta, presidenta!". Al finalizar el encuentro las personas trataron de seguir a la mandataria para obtener una foto o un abrazo, sin embargo ocurrió un accidente.

Una adulta mayor cayó y al notar lo que ocurría, Sheinbaum descendió del vehículo en el que viajaba y se acercó a auxiliar a la mujer. Permaneció con ella hasta que llegaron los servicios de emergencias e incluso la acompañó hasta la ambulancia.

Presidencia informó sobre el estado de salud de la afectada. "Una ambulancia acudió al lugar y la mujer fue trasladada a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanece bajo observación médica debido a un hematoma subdural". El director general del IMSS mantiene comunicación con los familiares de la mujer y afirma que se dará seguimiento puntual a su evolución y atención médica.

EPP