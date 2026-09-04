Política

'Defendemos a México como País Soberano': Afirma Sheinbaum de Gira en San Luis Potosí

La mandataria ofreció un mensaje como parte de la gira por su Segundo Informe de Gobierno 'Honestidad y Resultados'

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira en San Luis PotosíFoto: Especial
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