Política

El INE Intenta Evitar Fraude con Boletas 'Planchadas'

El nuevo lineamiento ordena que las boletas que estén lisas, se separen del resto en los recuentos y que el Consejo Distrital en cada lugar sea el que determine si esos votos se podrían contar

Sesión del Instituto Nacional Electoral.Sesión del Instituto Nacional Electoral. Septiembre 3, 2026. Foto: Cuartoscuro

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