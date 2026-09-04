El INE Intenta Evitar Fraude con Boletas 'Planchadas'

El INE intentará evitar fraudes que se pudieran cometer con boletas que ni siquiera tengan una marca de haber sido dobladas como se requiere para que puedan entrar en la urna.

El nuevo lineamiento ordena que las boletas que estén lisas, o 'planchadas' como se les conoce, sean separadas del resto durante los recuentos, y que sea el Consejo Distrital en cada lugar el que determine si podrían ser contabilizados esos votos, o no.

Siempre se tendrá que levantar un acta de dicho incidente que se reportará a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral como base en caso de posteriores quejas de los actores políticos, para los efectos legales correspondientes.

Al respecto, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, indicó:

“Contar con un formato de incidente que se levante nos da tranquilidad a los que estamos en la contabilidad, a los consejeros distritales, a los representantes de partidos, porque ese es un elemento que nos va a servir para, primero, nosotros, para sustentar una decisión del pleno del Consejo Distrital y, quizá, los partidos políticos para seguir una cadena impugnativa como lo marcaba el representante de Movimiento Ciudadano”

Este proceso se llevará a cabo en los recuentos distritales.

“Estamos hablando aquí de un recuento, ese es el trámite cuando estén en los consejos”, señaló Carla Humphrey, consejera del INE.

El debate tomó horas, algunos consejeros y representantes partidarios reclamaron que esas boletas lisas fueran invalidadas, y consideradas desde el inicio un fraude.

Por su parte Uuc-Kib Espadas, consejero electoral, aseguró:

“Porque las boletas ‘planchadas’ son un indicio inequívoco de fraude, como, es más, no son un indicio, son un acto de fraude inequívoco, en ese sentido, este instituto debe prevenir. Tanto lo ocurrido en mínima escala en 2024, como lo ocurrido en una escala mayor en 2025”

El PAN y Somos anunciaron que impugnarán esta decisión.

En tanto, el Consejo general del INE avaló el nuevo emblema presentado por el Partido Somos en el que únicamente aparece la palabra “Somos” sin ningún otro elemento gráfico.

Finalmente, el INE eliminó la verificación que se realizaba para quienes quieren ser observadores electorales, ya no tendrán que probar que no son servidores de la nación, solo presentarán una carta de buena fe.

Con información de Carmen Jaimes.

LECQ