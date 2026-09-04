Migración

Crea la Casa Blanca un Videojuego sobre la Expulsión de Migrantes Indocumentados

En el juego se debe guiar a un personaje que representa a Tom Homan para reunir la mayor cantidad de personas que hayan cruzado el Río Grande y deportarlas

Vista de la Casa Blanca.Vista de la Casa Blanca. Foto: Reuters | Archivo

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