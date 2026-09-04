Crea la Casa Blanca un Videojuego sobre la Expulsión de Migrantes Indocumentados

La Casa Blanca, lanzó un videojuego que representa la deportación de migrantes indocumentados, mientras que grupos de derechos humanos criticaron su publicación.

Amérika García Grewal, codirectora de la ONG Frontera Federation, con sede en Texas, declaró a la AFP:

"Me da asco. Llevan años jugando con la vida de la gente y ahora hacen un videojuego con sus acciones"

Por su parte la Casa Blanca defendió la iniciativa, asegurando en un comunicado enviado a la AFP que el videojuego "resalta aún más el contraste entre una cultura 'divertida' y 'del éxito' y la oscura visión socialista que tienen los demócratas para Estados Unidos".

El juego, disponible en la página web oficial de la Casa Blanca, se inspira en el clásico juego "Snake", retomando sus gráficos retro.

El jugador debe guiar a un personaje que representa a Tom Homan, principal asesor de inmigración del presidente Donald Trump, para reunir a la mayor cantidad posible de personas que hayan cruzado el Río Grande en la frontera con México y deportarlas.

CAN'T STOP WINNING. 🎮



Build the wall. Deport. Fill a Trump Account.



LIVE - PLAY NOW 📲 https://t.co/qIR69AxSnm pic.twitter.com/2nr2jG1ZRg — The White House (@WhiteHouse) September 3, 2026

Otro juego publicado por la Casa Blanca consiste en la construcción de un muro en la frontera con México, proyecto promovido por Trump, basado en los principios del famoso "Tetris".

El título es: "Protege la frontera de la horda que se avecina".

García Grewal, agregó:

"Quienes lo diseñaron han perdido de vista lo que significa ser humano y preocuparse por los demás"

Recientemente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un video que muestra la deportación de migrantes haitianos esposados, luego de que Washington revocara un estatuto que les permitía permanecer en el país de manera legal.

El video, con música de fondo, fue considerado por los opositores a Donald Trump degradante y racista.

Con información de AFP.

LECQ