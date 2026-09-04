Homicidios

Violencia Sin Freno en Sinaloa: Matan a Tres en Mazatlán

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados en un domicilio de este destino turístico

Una patrulla de la Policía Municipal de MazatlánElementos de la Policía Municipal de Mazatlán acudieron a un domicilio donde hallaron los cuerpos de tres personas. Foto: Facebook | policiamazatlan
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Violencia Sin Freno en Sinaloa: Matan a Tres en Mazatlán