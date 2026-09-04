Violencia Sin Freno en Sinaloa: Matan a Tres en Mazatlán

Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron asesinadas a balazos durante la noche de este jueves, en un ataque registrado en los límites de la colonia Rinconada del Valle, en Mazatlán.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho fue reportado alrededor de las 20:15 horas al número de emergencias C4.

Las víctimas se encontraban cerca de una gallera, en el acceso al sector, cuando fueron atacadas por sujetos que presuntamente viajaban a bordo de un vehículo compacto de color negro.

Inicialmente, se informó sobre el posible lanzamiento de un artefacto explosivo; sin embargo, posteriormente, se estableció que se trató de una agresión con armas de fuego.

Elementos de la policía municipal y otras corporaciones acudieron al sitio y acordonaron el área para recuperar los primeros indicios.

Mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

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Con información de Alfredo Padilla

ICM