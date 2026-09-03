Quién es Diego Sebastián 'N', Acusado del Asesinato de Jonathan Meléndez y su Familia

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México trabaja para esclarecer el multihomicidio ocurrido el martes 1 de septiembre 2026 en un fraccionamiento ubicado en Atizapán de Zaragoza, en el Edomex.

Aún es pronto para decir con certeza por qué y quién mató a Jonathan Meléndez, a su familia y a Aleyda Romero, empleada del tecladista de Camilo Séptimo, pero las primeras investigaciones arrojan a Diego Sebastián 'N' como el presunto autor intelectual del asesinato, por eso te compartimos quién es y a qué se dedica esta persona, que ya se encuentra detenida junto a Gerardo 'N' por el homicidio.