Homicidios

Quién es Diego Sebastián 'N', Acusado del Asesinato de Jonathan Meléndez y su Familia

Diego 'N' era socio del tecladista de Camilo Séptimo en la renta de viviendas, a través de Nomad P.M., empresa que abrió junto con su pareja, Paola Mandri Figueroa

Quién es Diego Sebastián Rosen Ferlini presunto asesino de Jonathan Meléndez y su familiaDiego Sebastián 'N' fue detenido en CDMX horas después del multihomicidio. Foto: Itzel Cruz Alanís

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