Quién es Diego Sebastián 'N', Acusado del Asesinato de Jonathan Meléndez y su Familia

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México trabaja para esclarecer el multihomicidio ocurrido el martes 1 de septiembre 2026 en un fraccionamiento ubicado en Atizapán de Zaragoza, en el Edomex.
Aún es pronto para decir con certeza por qué y quién mató a Jonathan Meléndez, a su familia y a Aleyda Romero, empleada del tecladista de Camilo Séptimo, pero las primeras investigaciones arrojan a Diego Sebastián 'N' como el presunto autor intelectual del asesinato, por eso te compartimos quién es y a qué se dedica esta persona, que ya se encuentra detenida junto a Gerardo 'N' por el homicidio.
Diego Sebastián 'N' es argentino, pero también cuenta con la nacionalidad mexicana debido al largo tiempo que lleva en el país como residente. Tiene 51 años de edad y desde que tenía 15 llegó a vivir a México.
Gracias a las investigaciones realizadas por la reportera de N+ FORO, Itzel Cruz Alanís, se sabe que Diego 'N' emprendió distintos negocios. Empezó con la realización de campañas de publicidad para marcas importantes dedicadas al sector salud, aunque de acuerdo con los reportes las defraudó.
Posteriormente abrió junto con su esposa, Paola Mandri Figueroa una agencia para rentar viviendas llamada, Nomad P.M. Trabajó de la mano con otra empresa de renombre y el resultado fue que tanto extranjeros como mexicanos pusieron denuncias en su contra, porque supuestamente volvió a cometer fraude, al rentarles viviendas y luego quitárselas.
El hermano de Pamela Anaya, víctima de feminicidio en Valle de Bravo, en 2021, relató a N+ que meses antes del asesinato Diego Sebastián 'N' rentó una casa y se hizo pasar como el propietario de la vivienda.
"Se la renta a mi hermana y después de unos tres o cuatro meses se la empieza a pedir. Mi hermana le dice que no, que tiene un contrato firmado y un día mi hermana no estaba en la casa, llegó este cuate con una patrulla, una mudanza, se metió y le robó todo", contó el familiar de Pamela.
Las primeras investigaciones deducen que Diego Sebastián 'N' y Jonathan Meléndez eran socios en la renta de viviendas a través de Nomad P.M. y las primeras hipótesis son que el homicidio se derivó de un tema económico y varios miles de pesos de por medio.
De momento, Diego Sebastián 'N' se encuentra detenido junto a su chofer y mano derecha, Gerardo 'N' o 'El Jerry', con quien llevaba más de 20 años de trabajo en conjunto y con quien huyó después de, presuntamente, cometer el crimen.