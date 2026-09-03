Homicidios

Hombre Atropella a Su Vecino Tras Riña en Ciudad Juárez

Un joven de 24 años murió luego de ser atropellado durante un conflicto vecinal en el Infonavit Solidaridad

Un joven de 24 años murió luego de ser atropelladoUn joven de 24 años murió luego de ser atropellado. Foto: N+

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Un joven de 24 años muere atropellado tras una riña vecinal. Dos detenidos y un caso clasificado como homicidio.

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