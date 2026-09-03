Hombre Atropella a Su Vecino Tras Riña en Ciudad Juárez

Un pleito vecinal ocurrido la noche del pasado miércoles terminó con la muerte de una persona y la detención de dos más, en el cruce de las calles Fernando Pacheco Parra y José María Torres, del Infonavit Solidaridad, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, tras el enfrentamiento a golpes, uno de los involucrados subió a su vehículo y atropelló a Kevin Eduardo, de 24 años, hasta prensarlo contra una camioneta estacionada, provocándole la muerte en el lugar.

Tras el incidente, vecinos hicieron el reporte al número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Coordinación de Seguridad Vial, quienes inicialmente consideraron que se trataba de un atropello accidental.

Sin embargo, luego de que los agentes iniciaron con las investigaciones correspondientes y se entrevistaron con la esposa de la víctima y otros testigos, estos dieron a conocer lo ocurrido. Por este motivo, el caso fue clasificado como homicidio.

Elementos de la SSPM aseguraron a dos personas presuntamente involucradas en el conflicto vecinal. Además, las autoridades informaron que cerca del lugar se encuentra una cámara del programa Juárez Vigilante, cuyas imágenes podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido. Con este caso, suman tres homicidios registrados durante septiembre en Ciudad Juárez.