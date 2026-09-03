Sheinbaum Habla sobre Homicidio de Jonathan Meléndez y Ofrece Apoyo

Es una situación muy triste y lamentable, mencionó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien agregó que la causa del multihomicidio fue una disputa entre familias.

La mandataria dijo, en la conferencia mañanera, que las familias de las víctimas reciben apoyo por parte del Gobierno del Estado de México y ofreció ayuda a través de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Los presuntos autores del homicidio, Diego Sebastián ’N’, socio del músico, y Gerardo ’N’, supuesto cómplice, fueron detenidos en menos de 12 horas de que se cometió el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo; su esposa Ana Paula con cuatro meses de embarazo; su hija Sofía, de 3 años de edad, y Aleyda Romero, de 21 años, quien colaboraba con la familia.

Las cuatro personas fueron asesinadas la tarde del 1 de septiembre de 2026 en un departamento de una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Cámaras de seguridad captaron en un elevador del edificio