Homicidios

Sheinbaum Habla sobre Homicidio de Jonathan Meléndez y Ofrece Apoyo

El tecladista de Camilo Séptimo fue asesinado junto con su familia en Atizapán de Zaragoza

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Sheinbaum Lamenta Muerte del Tecladista de Camilo Séptimo y su Familia en Atizapán

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Claudia Sheinbaum ofrece apoyo tras el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, y su familia. Los presuntos culpables fueron detenidos en menos de 12 horas. Conoce más detalles.

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