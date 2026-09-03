Sociedad

Reportan Caída de Servicios de IA: Fallan ChatGPT, Claude y Grok

Usuarios alertan sobre interrupción de manera simultánea de varias herramientas de inteligencia artificial

Ícono de la aplicación ChatGPT en una ilustración el 5 de junio de 2026. Foto: ReutersÍcono de la aplicación ChatGPT en una ilustración el 5 de junio de 2026. Foto: Reuters

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