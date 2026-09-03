Reportan Caída de Servicios de IA: Fallan ChatGPT, Claude y Grok

Varias herramientas de Inteligencia Artificial (IA) tuvieron una interrupción masiva y simultánea este jueves, de acuerdo con reportes relacionados con servicios como ChatGPT, Claude y Grok.

En redes sociales, usuarios compartieron imágenes de la caída en dichos servicios de IA. “Grok está experimentando problemas. Estamos trabajando para restablecer el servicio lo antes posible”, fue uno de los mensajes que arrojó la herramienta este 3 de septiembre.

En el caso de Claude, se informó sobre “errores elevados para múltiples modelos”.

“Hemos identificado la causa de los elevados errores en las solicitudes a Claude Mythos 5.1, Claude Fable 5.1 y Claude Opus 5 y estamos trabajando en una solución. Proporcionaremos una actualización lo antes posible”, señaló.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, que muestra el estado de servicios digitales en tiempo real, este día los usuarios también reportaron problemas con OpenAI, la empresa de IA con sede en Estados Unidos que incluye a ChatGPT.

Detalló que las fallas se alertaron alrededor de las 08:35 horas y el pico se alcanzó a las 09:05 horas, con casi 1,400 reportes en México, así como más de 37,400 en Estados Unidos.

“ChatGPT no está funcionando; no carga o simplemente marca error en cualquier función”, expuso un usuario.

En el caso de Claude, Downdetector indicó que la mayoría de reportes de posibles problemas se alcanzó a las 08:59 horas, principalmente en Claude chat (41%), Claude Code (28%) y la app (26%).

Y respecto al chatbot Grok, desarrollado por xAI, los usuarios informaron que había errores desde las 7:13 horas. En este caso también la mayoría se reportó minutos después de las 09:00 horas.

SPB