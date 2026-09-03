Explota Pipa Tras Salirse de la Autopista Xalapa-Perote; Hay un Muerto

Una pipa de transporte de combustible explotó sobre la autopista Xalapa-Perote a la altura de El Fresno. Ocurrió en el kilómetro 139, a la altura del municipio de Tlacolulan. Una persona perdió la vida en este accidente.

La unidad salió de la carretera, volcó y se incendió. Policía Estatal tomó conocimiento de lo ocurrido y acordonó la zona. Mientras que elementos de emergencias de Xalapa y municipios cercanos, se movilizaron al lugar para controlar el incendio.

Se desconoce si el conductor logró salir de la unidad o falleció en el accidente. Hasta el momento, no se ha confirmado qué tipo de combustible transportaba la pipa.

La circulación en la carretera Xalapa - Perote se encuentra afectada mientras continúan las labores de enfriamiento y retiro de la unidad.