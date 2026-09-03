Accidentes

Explota Pipa Tras Salirse de la Autopista Xalapa-Perote; Hay un Muerto

La unidad pesada perdió el control y terminó fuera de la vía de comunicación, para después volcar e incendiarse.

Se incendia pipa en autopista de TlacolulanPolicía Estatal tomó conocimiento de lo ocurrido y acordonó la zona. Foto: N+

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Explosión de pipa en la autopista Xalapa-Perote. La unidad volcó y se incendió en Tlacolulan. Se desconoce el estado del conductor.

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