Accidentes

Muere Bebé Ahogado en una Tina con Agua al Interior de una Casa en Puebla

El menor perdió la vida en un domicilio ubicado en la colonia Vista Hermosa en el municipio de Tehuacán, autoridades investigan el caso.

Muere bebé ahogado en una tina en Tehuacán.Autoridades investigan muerte de un bebé en Tehuacán. Foto: X @SicomNoticias_

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La Fiscalía investiga la muerte de un menor, sería el segundo caso similar en menos de una semana en Puebla.

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