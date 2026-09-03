Muere Bebé Ahogado en una Tina con Agua al Interior de una Casa en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla investiga la muerte de un bebé de apenas un año de edad, quien murió ahogado tras caer a una tina con agua en el municipio de Tehuacán.

El accidente ocurrió al interior de un domicilio ubicado en la colonia Vista Hermosa, en la comunidad de San Lorenzo Teotipilco.

De acuerdo con el testimonio de familiares, bastaron unos minutos de descuido para perderlo de vista. Al buscarlo en la vivienda, lo hallaron inconsciente dentro del recipiente; de inmediato lo extrajeron y solicitaron auxilio a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Tehuacán acudieron al inmueble ubicado en el cruce de las calles Juan de la Barrera y Lázaro Cárdenas. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes ministeriales acudieron al lugar para realizar las diligencias de ley y el levantamiento del cuerpo.

Desafortunadamente este no es un caso aislado, hace menos de una semana un menor de un año y cuatro meses perdió la vida al caer a una olla que contenía agua al interior de una vivienda en la capital poblana.

Sus familiares llamaron al número de emergencias luego de percatarse del hecho por lo que ambulancias y policías se movilizaron a la Avenida 16 de Septiembre entre las calles 109 A y 109 B Oriente en la colonia Loma Encantada.

A pesar de que los paramédicos intentaron reanimarlo, no tuvieron éxito por lo que declararon su muerte la noche del 27 de agosto. Derivado de los hechos, agentes de investigación recabaron la información y datos de pruebas correspondientes para integrarlos a una carpeta de investigación la cual permanece abierta.

Con información de N+

MCS