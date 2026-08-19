Accidentes

Niño Muere Ahogado en Parque Acuático de Izúcar de Matamoros, Puebla

El personal del establecimiento le brindó primeros auxilios al menor de cinco años de edad, logrando llevarlo aún con vida a un hospital.

Accidente Niño Muerto Ahogado Parque Acuático San Carlos Izúcar de Matamoros PueblaNiño de Cinco Años de Edad Murió Ahogado en Parque Acuático de Izúcar de Matamoros, Puebla. Foto: Parque Acuático San Carlos

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Un día de diversión se convierte en tragedia: niño de 5 años muere tras ahogarse en parque acuático de Izúcar. Detalles de la investigación en curso.

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