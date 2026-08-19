Niño Muere Ahogado en Parque Acuático de Izúcar de Matamoros, Puebla

Un día de descanso terminó en tragedia en un parque acuático del municipio poblano de Izúcar de Matamoros, donde un niño de aproximadamente cinco años de edad murió tras sufrir un ahogamiento.

El pequeño estaba acompañado por familiares y fue encontrado inconsciente en una zona de albercas. El personal del lugar realizó maniobras de reanimación antes de llevarlo al Hospital General de Izúcar, donde posteriormente murió.

Fue durante la tarde de este martes 18 de agosto de 2026 que se reportó un accidente al interior de un parque acuático ubicado en el municipio de Izúcar de Matamoros, donde un niño perdió la vida.

El infante de cinco años de edad fue localizado por sus familiares inconsciente en una de las zonas de albercas del sitio, recibiendo primeros auxilios por trabajadores del establecimiento y siendo trasladado al hospital de la demarcación.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor de edad llegó al nosocomio todavía con signos vitales; sin embargo, los médicos que lo atendieron confirmaron minutos después su fallecimiento por ahogamiento.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) acudieron al lugar de los hechos y al hospital para efectuar las diligencias correspondientes e investigar las circunstancias del accidente.

Con información de Saraí Mancilla

GMAZ