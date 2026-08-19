Seguridad

Detienen a Presunto 'Robacamiones' en Tlapacoyan, al Norte de Veracruz

Un hombre fue detenido tras circular en un tractocamión con presunto reporte de robo en Tlapacoyan. Su acompañante logró escapar.

Detienen a Presunto Robacamiones en Tlapacoyan, al Norte de VeracruzEl hombre se escondió en una vivienda, donde fue detenido por el dueño del inmueble. Foto: Raymundo Perdomo

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En Tlapacoyan, un presunto robacamiones fue detenido tras un operativo policial. Un tractocamión con reporte de robo fue recuperado.

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