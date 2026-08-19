Detienen a Presunto 'Robacamiones' en Tlapacoyan, al Norte de Veracruz

Un operativo llevado a cabo por elementos de la Policía Estatal y Municipal permitió asegurar un tractocamión que presuntamente contaba con reporte de robo, así como la detención de uno de sus ocupantes en el municipio de Tlapacoyan, al norte de la entidad veracruzana.

La movilización se registró sobre la carretera federal 129 Tlapacoyan-Atzalan, a la altura del puente peatonal de la colonia Rafael Hernández Ochoa, tras un reporte que fue realizado a través del número de emergencias 911.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, el tractocamión de color blanco fue localizado en presunto estado de abandono y atravesado sobre la vía de comunicación, mientras sus dos ocupantes intentaban escapar a pie.

Uno de los sujetos logró huir del lugar, mientras que el segundo ingresó a una casa, donde el propietario del inmueble lo retuvo y lo entregó a los elementos policiacos. La unidad asegurada y la persona detenida fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, que continúan las investigaciones para localizar al segundo implicado.