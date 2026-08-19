Estas son Modalidades de Extorsión que Usan Criminales en Jalisco

De acuerdo con autoridades federales, hay dos modalidades del delito de extorsión: directa e indirecta y de estas se derivan diversas subvariantes.

Existen diversas modalidades de extorsión en la entidad: El cobro de piso, que es cuando el extorsionador exige dinero a comercios, ostentándose como integrante de algún grupo delictivo.

En las amenazas personales los delincuentes realizan intimidaciones con violencia física y verbal, y piden cantidades económicas a cambio de brindar protección o de no causar daños.

Extorsión directa o personal según el Gobierno de México:

Cobro de piso

Amenazas personales

Una modalidad es el secuestro virtual, cuando los extorsionadores aseguran tener a un familiar privado ilegalmente de la libertad y exigen un depósito a cambio de la liberación o rescate.

La del familiar detenido o accidentado, en la que el delincuente se hace pasar por un hijo, hermano, padre, madre, primo, tío, etcétera, y dice que lo detuvieron en la frontera o que sufrió un accidente y pide de favor que le depositen dinero.

La otra es la de la falsa autoridad, cuando se ostentan como integrantes de alguna dependencia, pidiendo a la víctima que pague multas que son falsas.

La sextorsión, en la que exigen dinero a la víctima bajo el chantaje de difundir material íntimo en fotografía o video en plataformas digitales.

En el falso premio, en el que, a través de mensajes de texto, dan la falsa noticia de haber ganado un concurso.

Y el falso paquete, en el que avisan a la víctima que su entrega está retenida y que tiene que acceder a un enlace o pagar dinero.

Extorsión indirecta (telefónica y digital)

Secuestro virtual

Familiar detenido o accidentado

Falsa autoridad

Sextorsión

Falso premio

Paquete falso

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 7 meses de 2026 se han denunciado 147 casos de extorsión en Jalisco.

De los cuales, la gran mayoría han sido casos de extorsión a través de medios digitales y llamadas telefónicas.

De ambas modalidades, enero es el mes en el que la tendencia alcanza su mayor pico de denuncias.

(Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública)