Seguridad

Estas son Modalidades de Extorsión que Usan Criminales en Jalisco

Integrantes del crimen organizado utilizan distintos tipos de amenazas para intimidar a sus víctimas

Usuario de teléfono celularCriminales utilizan distintos métodos de extorsión. Foto: N+

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Los criminales en Jalisco usan tácticas como el falso premio y la falsa autoridad para extorsionar.

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