Detienen en Puerto Vallarta, Jalisco, a Homicida Buscado en Estados Unidos

La Policía de Jalisco detectó y rastreó en Puerto Vallarta a un objetivo mayor que era buscado por homicidio en Estados Unidos. Al sujeto, le aseguraron varias dosis de aparente droga con características de la marihuana y crystal.

Antoni ‘N’, de 41 años y originario de Los Ángeles, fue capturado en camino a la Playa del Holi y avenida Francisco Medina Ascencio, donde al notar la presencia de la policía tomó una actitud evasiva.

“A través de la unidad de drones, la Policía Cibernética y el C2 Móvil Cybertruck, obtuvieron información de que se encontraba en Puerto Vallarta, por lo que se trazó un despliegue para su captura”, agregó la Policía de Jalisco.

Tras esto, las autoridades le realizaron una revisión, localizando cinco envoltorios de presunta marihuana y 10 dosis de supuesto crystal, con un peso cercano a los 4 gramos.

Cabe mencionar que Antoni ‘N’ era buscado por la agencia U.S. Marshals, con quien se mantuvo comunicación para iniciar el proceso de su traslado a los Estados Unidos.