Seguridad

Detienen en Puerto Vallarta, Jalisco, a Homicida Buscado en Estados Unidos

Antoni ‘N’ fue capturado en camino a la Playa del Holi y avenida Francisco Medina Ascencio. Ya comenzó el proceso para trasladarlo al país vecino.

Estadounidense detenidoAntoni 'N' será trasladado a Estados Unidos. Foto: Policía de Jalisco

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Antoni 'N', de Los Ángeles, detenido en Jalisco por homicidio. Llevaba marihuana y crystal. La policía usó drones y cibertecnología para su captura.

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