Salud

¿Qué Son los 'Sueros Vitaminados' que Dejaron 8 Personas Muertas en Sonora? Esto Contenían

El doctor Jesús Maximino "N", acusado de homicidio culposo, se entregó a las autoridades este lunes

Los sueros vitaminados causaron la muerte de ocho personas en SonoraFoto: Cuartoscuro | Archivo
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