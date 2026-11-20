Una investigación de la Universidad de Austin en Texas encontró que el trastorno por estrés postraumático (TEPT) está relacionado con cambios moleculares en distintas regiones del cerebro, cuyas características pueden variar según el sexo, la raza y la edad a la que una persona estuvo expuesta a un trauma.

El estudio, publicado en la revista científica Cell Reports, analizó 302 cerebros humanos post mortem, de los cuales 101 pertenecían a personas con trastorno por estrés postraumático. Los investigadores compararon sus características con las de 100 personas sin trastornos psiquiátricos y 101 que habían tenido trastorno depresivo mayor.

El análisis se concentró en tres regiones cerebrales: la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo, debido a que pueden aportar información sobre las alteraciones asociadas al TEPT.

Uno de los principales hallazgos fue que los genes relacionados con este trastorno presentaban una variabilidad mayor de la esperada en la metilación del ADN, un proceso biológico que regula la actividad de los genes y puede bloquear la expresión de determinadas instrucciones genéticas.

Los investigadores también encontraron que las firmas moleculares asociadas al TEPT variaban considerablemente entre individuos, incluso más que en las personas con trastorno depresivo mayor.

Entre los cambios identificados, el estudio encontró una reducción relativa de los oligodendrocitos en la amígdala, un tipo de células cerebrales. Esta disminución fue especialmente evidente en personas que habían experimentado un trauma durante la edad adulta.

Además, dentro del grupo de personas con TEPT, las diferencias moleculares parecían estar relacionadas con factores como el sexo, la raza y la etapa de la vida en la que ocurrió la exposición al trauma, ya fuera durante la infancia o la edad adulta.

La investigación fue encabezada por la Universidad de Texas en Austin y contó con la participación de la investigadora Frances Champagne, quien explicó que el objetivo era identificar qué diferencias presenta realmente el cerebro de una persona con trastorno por estrés postraumático.

De acuerdo con los investigadores, una de las siguientes líneas de trabajo será estudiar cómo influyen las características individuales, como el sexo y la edad en que ocurrió el trauma, para perfeccionar la identificación del trastorno.

A largo plazo, estos hallazgos podrían ayudar a desarrollar tratamientos de salud mental más personalizados, aunque todavía se requieren nuevas investigaciones para determinar cómo aplicar estos resultados en la atención de los pacientes.