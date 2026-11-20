La suspensión temporal del servicio de agua potable afectó a todas las colonias de la zona norte de Tampico y algunos sectores de Ciudad Madero, debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica que abastece a las instalaciones de COMAPA Sur.

De acuerdo con el organismo operador, la interrupción del suministro inició a las 9:00 de la mañana, luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzara labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas que proporcionan energía a la Planta Potabilizadora y al sistema de Captación Laguna de la Puerta.

Debido a estos trabajos, ambas instalaciones tuvieron que suspender temporalmente sus operaciones, lo que afectó el proceso de abastecimiento de agua potable en la zona sur de Tamaulipas.

Se prevé que las labores concluyan a las 7:00 de la noche, horario a partir del cual comenzaría el restablecimiento de las operaciones y la recuperación gradual del suministro en los sectores afectados.

Ante esta situación, COMAPA Sur pidió a los habitantes tomar precauciones y administrar el agua disponible mientras se normaliza el servicio.

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