Este viernes, usuarios de la compañía Telcel reportan fallas en el servicio de datos y llamadas a nivel nacional. Hasta el momento no hay posicionamiento oficial de la empresa.

De acuerdo con el sitio Downdetector, el 70% de reportes es por señal móvil, el 16% de internet, y 13% llamadas de voz. La mayoría de quejas son de usuarios de la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, y Saltillo, Coahuila.

La última vez que se cayó la red de la empresa mexicana de telecomunicaciones y telefonía móvil fue en mayo pasado. En ese momento, los usuarios de Telcel reportaron problemas en su línea telefónica, al no poder realizar llamadas.

La falla en el servicio de Telcel ocurre días después de que Microsoft sufriera una caída global de los servicios de Microsoft 365, el 12 de noviembre, que dejó sin correo electrónico a más de 450 millones de usuarios.

Al día siguiente, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la mayor suspensión total de despegues en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, con más de 12,000 vuelos afectados, debido a un fallo técnico al sustituir cableado de cobre por fibra óptica en una infraestructura que el secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó de "obsoleta".

A esto se sumaron interrupciones en la plataforma laboral Workday, el banco JPMorgan Chase, las comunicaciones con pilotos de United Airlines, Apple y la red interna de la NSA. Todas las entidades descartaron un 'hackeo'.

Con información de N+