Un motociclista resultó lesionado tras un fuerte accidente vial registrado sobre la Avenida Las Torres y 77 Oriente, a la altura de la colonia Universidades, en la capital de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance se vieron involucrados una motocicleta y un autobús de turismo.

Luego del impacto, el conductor de la unidad de dos ruedas quedó tendido sobre la cinta asfáltica con diversas lesiones, por lo que testigos del hecho se acercaron a auxiliarlo.

Momentos después, elementos de Protección Civil Municipal arribaron para atender el accidente que dejó a un adolescente de 16 años atrapado debajo del autobús.

Al lugar acudieron también elementos de tránsito municipal para abanderar la zona y agilizar la circulación la cual ya se encontraba afectada.

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El cuerpo de emergencias también realizaron labores de mitigación de riesgos por derrame de aceite sobre la vialidad, a fin de prevenir nuevos accidentes.

Luego de varios minutos, terminaron las labores correspondientes y la circulación fue reabierta con total normalidad, en tanto, el joven motociclista recibió la atención médica correspondiente, aunque aún se desconoce su estado de salud.

Al respecto, las autoridades pusieron a disposición de la ciudadanía su número de emergencias para contactarlos directamente la cual es: 222 303 8520.

En otro hecho vial, tres vehículos protagonizaron un accidente sobre el Boulevard Héroes del 5 de Mayo a la altura de la Avenida Mártires del 2 de Octubre en la ciudad de Puebla.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Registra Choque Múltiple en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo de Puebla

El choque múltiple se registró en momentos de alta afluencia vehicular por lo que desencadenó tráfico lento en la zona.

Uno de los automóviles colisionó contra la parte trasera de la camioneta provocándole a ambas unidades severos daños materiales, mientras que otro automotor sufrió afectaciones menores.

Peritos especialistas llegaron para deslindar responsabilidades y que el conductor que generó el accidente pague por los daños causados.

Con información de N+

MCS