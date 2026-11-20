Un camión que transportaba toneladas de naranja volcó en la llamada ‘Curva del Diablo’ a la altura del kilómetro 24 de la autopista Vía Atlixcáyotl que conecta a los municipios de Puebla y Atlixco.

La mañana de este 20 de noviembre, el exceso de velocidad y falta de precaución fueron factores para que el conductor de la unidad tipo torton perdiera el control en la curva del entronque con la carretera federal Puebla - Izúcar de Matamoros con dirección a Atlixco.

El chofer resultó prensado entre los fierros de la unidad por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de auxilio y rescate urbano para poder extraerlo.

Testigos del accidente dieron aviso al número de emergencias, por lo que al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal de Proximidad de Caminos quienes abanderaron la zona.

Elementos de Protección Civil realizaron las labores de extracción del masculino quien afortunadamente sobrevivió por lo que fue trasladado a un hospital para recibir la atención médica correspondiente.

Las labores para retirar el camión tardaron varias horas, por lo que la circulación fue lenta con dirección a Izúcar de Matamoros; automovilistas tuvieron que esperar a que el tráfico se descongestionara para poder llegar a sus destinos.

Cabe resaltar que en lo que va del año han volcado más de ocho unidades de carga en ese tramo conocido como la ‘Curva del Diablo’ por lo que autoridades exhortan a conductores a circular con precaución y no exceder los límites de velocidad.

Con información de N+

MCS