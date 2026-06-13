Camión que Transportaba Fruta Termina Volcado en Autopista Puebla-Atlixco

La unidad de carga terminó volteada y la mercancía que llevaba se esparció sobre la carpeta asfáltica a la altura del kilómetro 14.

Volcadura Accidente de Camión Mercancía Fruta en Autopista Puebla AtlixcoFoto: Genaro Zepeda

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Un camión que transportaba fruta volcó en la autopista Puebla-Atlixco. La carga quedó sobre el asfalto, pero los ocupantes están a salvo. Conoce más sobre este incidente.

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