Camión que Transportaba Fruta Termina Volcado en Autopista Puebla-Atlixco

La tarde del sábado 13 de junio de 2026, una camioneta que transportaba mercancía y fruta volcó sobre la autopista Puebla-Atlixco, a la altura del kilómetro 14 con sentido al Pueblo Mágico.

Tras la volcadura, parte de la carga quedó dispersa sobre la carpeta asfáltica del tramo carretero, por lo que se realizaron labores para retirar la unidad y liberar la vialidad.

Vuelca camión que transportaba fruta en la autopista Puebla-Atlixco

Automovilistas quienes circulaban por la zona reportaron el accidente a los números de emergencia, por lo que al lugar acudieron elementos de auxilio y seguridad para brindar atención a los ocupantes de la unidad.

Los tripulantes de la unidad de carga resultaron ilesos, por lo que cuerpos de emergencias que atendieron el siniestro aseguraron que no fue necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones al circular por esta importante vía de comunicación y respetar los límites de velocidad para evitar accidentes.

Automóvil choca contra árbol en Bulevar Aeropuerto de Huejotzingo, Puebla

Un aparatoso accidente se registró la tarde del pasado viernes 12 de junio durante la fuerte lluvia que cayó sobre la zona metropolitana del estado de Puebla.

Un conductor perdió el control de su automóvil y se salió del Bulevar Aeropuerto, en el municipio de Huejotzingo en Puebla; el hombre de 21 años de edad chocó su vehículo contra un árbol.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fuerte Accidente entre Dos Camionetas tras Lluvia en la Ciudad de Puebla

Elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y paramédicos de Cruz Roja acudieron a atender al joven y lo reportaron estable, después de su traslado al Hospital Militar de Puebla.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ