Vuelca Vehículo en Bulevar Esteban de Antuñano de la Ciudad de Puebla; Hay Dos Lesionados

El accidente ocurrió durante la noche de este jueves, en el punto se encuentran cuerpos de emergencia para atender a los ocupantes de la unidad.

Accidente Volcadura Vehículo Dos Lesionados Bulevar Esteban de Antuñano PueblaFoto: X @SSC_Pue

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Un vehículo volcó en el Bulevar Esteban de Antuñano, Puebla. Dos personas resultaron lesionadas. Conoce más sobre este incidente.

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