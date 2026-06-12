Vuelca Vehículo en Bulevar Esteban de Antuñano de la Ciudad de Puebla; Hay Dos Lesionados

La noche de este jueves 11 de junio de 2026 se registró un fuerte accidente sobre el Bulevar Esteban de Antuñano en la colonia San José Las Flores de la ciudad de Puebla.

Un automóvil terminó volcado sobre la vialidad antes mencionada de la capital poblana, dejando a sus dos ocupantes lesionados, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencias.

Vuelca automóvil en el Bulevar Esteban de Antuñano de la ciudad de Puebla

Fue aproximadamente a las 20:00 horas de este jueves que se registró la volcadura de un automóvil sobre el Bulevar Esteban de Antuñano ubicado en la ciudad de Puebla.

Cuerpos de emergencias se movilizaron hasta donde ocurrió el siniestro para abanderar la zona y atender a los ocupantes de la unidad, quienes resultaron lesionados.

Paramédicos atendieron en el lugar de los hechos a las personas lesionadas, mientras que elementos de Protección Civil Municipal realizaron labores de control y mitigación de riesgos en la zona.

🚨 #EmergenciaAtendida 🚨



Personal de #ProtecciónCivilMunicipal atendió la volcadura de un vehículo particular sobre Boulevard Esteban de Antuñano, en la colonia San José Las Flores. pic.twitter.com/wO3LsQI6qO — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 12, 2026

Volcadura de automóvil deja dos lesionados en la colonia Anzures de la ciudad de Puebla

Apenas un par de horas antes se registró un aparatoso accidente vial en calles de la colonia Anzures de la ciudad de Puebla que dejó dos personas lesionadas.

Un automóvil terminó volcado tras la intensa lluvia que cayó sobre la capital poblana, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia para atender el siniestro.

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Paramédicos atendieron a los dos ocupantes del vehículo, quienes no requirieron ser trasladados a un hospital, mientras que elementos de Protección Civil municipal realizaron acciones de atención y mitigación de riesgos para mantener segura la zona.

Con información de N+

GMAZ