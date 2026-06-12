Vuelca Vehículo en Bulevar Esteban de Antuñano de la Ciudad de Puebla; Hay Dos Lesionados

Volcadura de automóvil deja dos lesionados en la colonia Anzures de la ciudad de Puebla
Apenas un par de horas antes se registró un aparatoso accidente vial en calles de la colonia Anzures de la ciudad de Puebla que dejó dos personas lesionadas.
Un automóvil terminó volcado tras la intensa lluvia que cayó sobre la capital poblana, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia para atender el siniestro.
Paramédicos atendieron a los dos ocupantes del vehículo, quienes no requirieron ser trasladados a un hospital, mientras que elementos de Protección Civil municipal realizaron acciones de atención y mitigación de riesgos para mantener segura la zona.